Новый вид мошенничества зафиксировали в РФ

В России зафиксировали новый вид мошенничества. Преступники под видом риелторов или полицейских звонят человеку, предупреждают о том, что у него якобы пытаются похитить деньги, полученные за продажу жилья, и предлагают перевести сбережения на другой, более безопасный счет. Главная цель в этом случае – выманить номер карты и паспортные данные.

Ранее стало известно о еще одной схеме – краже налоговых вычетов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.