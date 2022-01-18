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Москва 24

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Происшествия

13:30

Следствие начало проверку версии об инсценировке ограбления вдовы Градского

происшествия видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина Дарья Крамарова

Громкое ограбление вдовы Александра Градского на 100 миллионов рублей могло быть инсценировкой. Об этом сообщили некоторые криминалисты и друзья семьи.

Юристы уверены, что опытные преступники не стали бы выбирать такую рискованную схему. По словам Марины Коташенко, она вынуждена была сама возить преступников, в том числе мимо охраны элитного поселка.

Некоторые друзья Градского сразу же встали на защиту вдовы. Предполагают, что "охотников" за деньгами Градского много, а Коташенко просто жертва в этой ситуации.

Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело и ведут розыск подозреваемых.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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