Следствие начало проверку версии об инсценировке ограбления вдовы Градского

Громкое ограбление вдовы Александра Градского на 100 миллионов рублей могло быть инсценировкой. Об этом сообщили некоторые криминалисты и друзья семьи.

Юристы уверены, что опытные преступники не стали бы выбирать такую рискованную схему. По словам Марины Коташенко, она вынуждена была сама возить преступников, в том числе мимо охраны элитного поселка.

Некоторые друзья Градского сразу же встали на защиту вдовы. Предполагают, что "охотников" за деньгами Градского много, а Коташенко просто жертва в этой ситуации.

Сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело и ведут розыск подозреваемых.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.