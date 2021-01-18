Четыре человека пострадали при сходе лавины в КЧР

На Домбае сошла лавина. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Снег накрыл два пункта проката, также повреждено здание кафе. Среди пострадавших могут быть дети.

Ранее источник информационных агентств сообщил, что не выходят на связь 20 человек. Также по данным, которые пока не подтверждены, сход лавины мог быть принудительным. Однако вместо безопасной траектории снег пошел на трассу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.