Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18 января 2021, 15:30

Происшествия

Четыре человека пострадали при сходе лавины в КЧР

Четыре человека пострадали при сходе лавины в КЧР

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии сошла лавина

На Алтуфьевском шоссе из-за ДТП перекрыли 3 полосы

Автомобиль загорелся в районе Новой Риги

Возле ТЦ "Варшавский" прохожий спасся от падающего знака

Пожар произошел на складе в Долгопрудном

В московском супермаркете разбили лицо покупателю без маски

На складе в Долгопрудном произошло задымление

Новости мира: в Вашингтон перед инаугурацией Байдена прибывают войска

На реке Быковка погибли тысячи рыб

На Домбае сошла лавина. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Снег накрыл два пункта проката, также повреждено здание кафе. Среди пострадавших могут быть дети.

Ранее источник информационных агентств сообщил, что не выходят на связь 20 человек. Также по данным, которые пока не подтверждены, сход лавины мог быть принудительным. Однако вместо безопасной траектории снег пошел на трассу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия регионы видео Ксения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика