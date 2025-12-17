Форма поиска по сайту

17 декабря, 22:30

Происшествия

Новости регионов: два человека погибли в аварии под Таганрогом

В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели младенца после родов в бассейне

"Московский патруль": бизнесмен отправлен под домашний арест за избиение модели Тартановой

Машина скорой помощи опрокинулась в Москве

Новости мира: издание Politico сообщило о давлении США на ЕС из-за изъятия активов РФ

В соцсетях сообщили о затоплении 8 складов на "Горбушке" в Москве

Новости мира: в Казахстане объявили штормовое предупреждение из-за мощной снежной бури

Природный пожар начал быстро распространяться в Чили

Коммунальная авария произошла в многоэтажном доме в районе Зябликово

"Московский патруль": в столице разоблачили фирму, продававшую несуществующий товар

Два человека погибли в аварии на трассе Ростов – Таганрог. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым авто.

В Якутии температура воздуха опустилась до минус 60 градусов. На некоторых трассах встали большегрузы, поскольку машины не могут завестись. Кроме того, от холода у них сдуваются колеса.

Дед Мороз встретился с детьми и взрослыми в Тольятти. Желающие смогли присоединиться к праздничной атмосфере, отправить письма через волшебную почту и сделать памятные фотографии в тематическом фото-купе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Ефимцева

