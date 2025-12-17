Новости регионов: два человека погибли в аварии под Таганрогом

Два человека погибли в аварии на трассе Ростов – Таганрог. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другим легковым авто.

В Якутии температура воздуха опустилась до минус 60 градусов. На некоторых трассах встали большегрузы, поскольку машины не могут завестись. Кроме того, от холода у них сдуваются колеса.

Дед Мороз встретился с детьми и взрослыми в Тольятти. Желающие смогли присоединиться к праздничной атмосфере, отправить письма через волшебную почту и сделать памятные фотографии в тематическом фото-купе.

