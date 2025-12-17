В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели младенца после родов в бассейне

В Москве завели уголовное дело по факту гибели младенца после родов в квартире. Задержана акушерка Наталья Котлар, которая принимала роды в надувном бассейне. Было установлено, что у женщины нет медицинского образования.

Ребенок скончался через час после рождения. Расследуется уголовное дело сразу по двум статьям – о незаконной медицинской деятельности и оказании небезопасных услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

