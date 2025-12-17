В соцсетях сообщили о затоплении 8 складов на "Горбушке" в Москве

В соцсетях распространилась информация о масштабном затоплении на рынке "Горбушка". Сообщается, что вода залила 8 складов, в том числе с техникой Apple. Предварительный ущерб оценивается более чем в 30 миллионов рублей. Возможной причиной стал порыв трубы на седьмом этаже.

Несколько дней назад в здании разбилось окно, управляющая компания его заделала и включила отопление. Под давлением трубу вырвало, и, по утверждениям, ее пытались временно починить изолентой, но безуспешно. В результате поток кипятка затопил целый пролет семиэтажного здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.