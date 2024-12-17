Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 16 декабря.

Мощность взрывчатки, которая сработала у дома в Москве, где погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, оказалась более 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Случившее уже квалифицировали как теракт.

Между тем температурный скачок в 15 градусов ожидает москвичей 18 декабря, предупреждает Гидрометцентр. По прогнозам, в течение дня столбики термометров опустятся с 1 до 16 градусов мороза. Потепление вернется 19-го числа.

