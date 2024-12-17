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17 декабря, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 декабря

Следствие рассматривает несколько версий гибели Кириллова

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В Москве завершились следственные действия на месте взрыва, где погиб генерал Кириллов

Умер баскетболист и экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма

Игорь Кириллов руководил войсками РХБЗ 7 лет

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Убитый генерал-лейтенант Кириллов разоблачал деятельность ВСУ по применению химоружия

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Мощность взрывчатки, которая сработала у дома в Москве, где погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, оказалась более 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Случившее уже квалифицировали как теракт.

Между тем температурный скачок в 15 градусов ожидает москвичей 18 декабря, предупреждает Гидрометцентр. По прогнозам, в течение дня столбики термометров опустятся с 1 до 16 градусов мороза. Потепление вернется 19-го числа.

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происшествияобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
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