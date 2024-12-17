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17 декабря, 19:30

Происшествия

Новости регионов: на Кубани приостановили сбор мазута после ЧП с танкерами

Новости регионов: на Кубани приостановили сбор мазута после ЧП с танкерами

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Работы по сбору мазута, дрейфующего на побережье Кубани после ЧП с танкерами, приостановили до утра 18 декабря. За это время группировка сил и средств будет увеличена вдвое. Об этом сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков. По его словам, за 17 декабря спасатели успели очистить больше четырех километров берега.

Тем временем в Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись автобус и трамвай. ДТП произошло на перекрестке. Водитель автобуса не остановился, чтобы пропустить рельсовую технику, и допустил столкновение. О пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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