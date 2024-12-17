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17 декабря, 18:15

Происшествия

Умер баскетболист и экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма

Умер баскетболист и экс-супруг Анны Седоковой Янис Тимма

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Стало известно о смерти Яниса Тиммы, баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой. Тело 32-летнего спортсмена нашли в одном из столичных хостелов. Известно, что рядом с ним лежал телефон с просьбой позвонить Седоковой.

Тимма поздравил бывшую жену с днем рождения в соцсетях 16 декабря и хотел увидеться, но она отмечала свое 42-летие, из-за чего встреча так и не состоялась. После этого Тимма перестал выходить на связь. Все случилось через неделю после развода пары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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