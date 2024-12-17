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17 декабря, 18:15

Происшествия

Игорь Кириллов руководил войсками РХБЗ 7 лет

Игорь Кириллов руководил войсками РХБЗ 7 лет

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Генерал-лейтенант Игорь Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) последние семь лет. Он неоднократно говорил обо всех провокациях Киева и его западных партнеров с запрещенными видами оружия.

Еще он заявлял об активной деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением различных инфекций, в том числе и COVID-19.

Кириллов был уверен, что Украина пыталась восстановить ядерный статус и рассказывал о планах президента страны Владимира Зеленского по захвату Курской АЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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