Генерал-лейтенант Игорь Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) последние семь лет. Он неоднократно говорил обо всех провокациях Киева и его западных партнеров с запрещенными видами оружия.

Еще он заявлял об активной деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением различных инфекций, в том числе и COVID-19.

Кириллов был уверен, что Украина пыталась восстановить ядерный статус и рассказывал о планах президента страны Владимира Зеленского по захвату Курской АЭС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.