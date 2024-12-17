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17 декабря, 15:30

Происшествия

Новости регионов: мазутные пятна принесло к берегам Анапы после ЧП с танкерами

Новости регионов: мазутные пятна принесло к берегам Анапы после ЧП с танкерами

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Почти 270 человек убирают мазутные пятна с пляжей под Анапой. Их вынесло туда за ночь с танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе. Оперативные штабы развернуты в двух районах. На место ЧП прибыл глава Кубани Вениамин Кондратьев. По его данным, нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров. Местные жители нашли несколько птиц, покрытых нефтепродуктами. По оценкам экологов, в море попало около 3 тысяч тонн мазута. Как сообщили местные власти, количество человек, задействованных в ликвидации аварии, будет увеличено.

Тем временем елочные рейды проводят во Владивостоке. Полицейские изъяли более 120 хвойных деревьев и обнаружили несколько нелегальных елочных базаров. Продавцы не смогли предоставить необходимые документы, в результате чего на них составили протоколы об административном правонарушении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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