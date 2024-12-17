Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 07:30

Происшествия

Новости регионов: спасатели в горах Сочи эвакуировали волонтеров Кавказского заповедника

Новости регионов: спасатели в горах Сочи эвакуировали волонтеров Кавказского заповедника

Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве

Росприроднадзор спас оставленную взаперти медведицу из Ленинградской области

Суд арестовал женщину, которая подозревается в смертельном ДТП с ребенком в ТиНАО

25 моряков спасены с танкеров в Керченском проливе

"Московский патруль": полиция Москвы борется с серыми сим-картами

"Московский патруль": аферисты обманули актрису Раису Рязанову на 4 млн рублей

"Московский патруль": пожар произошел в столичном конно-спортивном клубе

"Московский патруль": суд арестовал женщину, подозреваемую в смертельном ДТП в ТиНАО

Новости регионов: двухэтажный дом загорелся в Сочи

Спасатели в горах Сочи эвакуировали волонтеров Кавказского заповедника с Черкесского перевала. Трое мужчин, старшему из которых 71 год, провели в снежном плену на высоте 1,8 тысячи метров несколько дней. Они не могли вернуться из-за сильного снегопада и высокой лавинной опасности. Чтобы добраться до них, спасатели вызвали вертолет Южного авиационного центра.

Власти Краснодарского края после ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе ввели режим повышенной готовности. Он действует в четырех прибрежных поселках, куда может прибить огромное пятно мазута. Специалисты принимают меры по нейтрализации нефтепродуктов. В воскресенье из-за шторма в акватории Азовского моря потерпели крушение два танкера. По предварительной оценке, в море вылилось порядка 3 тысяч тонн мазута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика