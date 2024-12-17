Новости регионов: спасатели в горах Сочи эвакуировали волонтеров Кавказского заповедника

Спасатели в горах Сочи эвакуировали волонтеров Кавказского заповедника с Черкесского перевала. Трое мужчин, старшему из которых 71 год, провели в снежном плену на высоте 1,8 тысячи метров несколько дней. Они не могли вернуться из-за сильного снегопада и высокой лавинной опасности. Чтобы добраться до них, спасатели вызвали вертолет Южного авиационного центра.

Власти Краснодарского края после ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе ввели режим повышенной готовности. Он действует в четырех прибрежных поселках, куда может прибить огромное пятно мазута. Специалисты принимают меры по нейтрализации нефтепродуктов. В воскресенье из-за шторма в акватории Азовского моря потерпели крушение два танкера. По предварительной оценке, в море вылилось порядка 3 тысяч тонн мазута.

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