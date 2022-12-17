Шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в Минске

Крупный пожар произошел в жилом доме в Минске. В результате происшествия погибли шесть человек. Пожар вспыхнул после того, как в одной из квартир на втором этаже взорвался газ. Спасатели прибыли на место через несколько минут.

Как говорят очевидцы, было сильное пламя. Жильцы верхних этажей не могли выбраться самостоятельно и просили о помощи. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Трое из них сейчас находятся в реанимации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.