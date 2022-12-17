ВСУ обстреляли Пролетарский район Донецка

Этой ночью в Пролетарском районе Донецка люди проснулись от серии взрывов. После попадания снаряда загорелся частный дом. Прилеты также были зафиксированы в Буденновском районе. Известно о шести прилетах из "Града".

Данные о жертвах и разрушениях сейчас уточняют. На кадрах с места обстрелов видно, что серьезно пострадало как минимум одно здание. Обрушились перекрытия, начался пожар. На месте работают спасатели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.