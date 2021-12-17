Прокуратура организовала проверку по факту пожара на корвете "Проворный" в Петербурге

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на корвете "Проворный" на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Пожару присвоен наивысший уровень сложности. Огонь охватил уже 800 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

