В Москве загорелся дом в поселении Первомайском

В поселении Первомайском в ТиНАО произошел пожар. Телезрители прислали кадры, где видно горящий дом.

Многие постройки там стоят тесно. Спасатели предупреждают о возможном переходе огня на другие здания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.