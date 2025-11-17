Форма поиска по сайту

17 ноября, 22:45

Происшествия

Новости регионов: в Воркуте задержаны подростки, разгромившие ПВЗ

"Московский патруль": столичная полиция задержала мужчину, который ограбил магазин

"Московский патруль": таможенники Шереметьево задержали пассажира из-за контрабанды

"Московский патруль": соседи слышали крики в день убийства ребенка в Балашихе

Пожар ликвидировали на стройке элитного ЖК в центре Москвы

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Мытищах

Пожар произошел в строящемся здании в Соймоновском проезде

Пожар локализован на складе в Мытищах

Дом загорелся в частном секторе на Ярославском шоссе

Новости регионов: экстремал из Бурятии направился в Иркутск на велосипеде в мороз

В Воркуте подростки разгромили пункт выдачи заказов, а также избили сотрудницу пункта и полицейского. Зачинщику конфликта 17 лет, против него возбуждено уголовное дело.

В Боброве Воронежской области задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения, направленные на парковку. Подозреваемый признался, что поджег машину из мести – с владелицей авто у них были финансовые разногласия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

