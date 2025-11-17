Новости регионов: в Воркуте задержаны подростки, разгромившие ПВЗ

В Воркуте подростки разгромили пункт выдачи заказов, а также избили сотрудницу пункта и полицейского. Зачинщику конфликта 17 лет, против него возбуждено уголовное дело.

В Боброве Воронежской области задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения, направленные на парковку. Подозреваемый признался, что поджег машину из мести – с владелицей авто у них были финансовые разногласия.

