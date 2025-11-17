Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Мытищах

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара, произошедшего на территории Никольского храма в подмосковных Мытищах.

Сообщение о возгорании поступило в 9:30. По предварительной информации, его причиной могла стать неисправность электрооборудования. Огонь охватил площадь в 900 квадратных метров. По последним данным, пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение.

