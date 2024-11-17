Протестующие в Абхазии провели вторую ночь в правительственных зданиях и на прилегающих территориях. Они зажгли костры, чтобы согреться.

Люди продолжают требовать отставки президента республики Аслана Бжании и отказа от инвестиционного договора с Россией. В свою очередь, глава республики не подписывал отзыв законопроекта из парламента.

Сообщается, что после ультиматума оппозиции Бжания уехал из столицы и сейчас находится в родном селе. Главы силовых ведомств заявили, что поддерживают законную власть.

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