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Новости

17 ноября, 22:00

Происшествия

Новости часа: полиция разыскивает подозреваемых в разбойном нападении в центре Москвы

Новости часа: полиция разыскивает подозреваемых в разбойном нападении в центре Москвы

Вооруженное ограбление банка в центре Москвы попало на камеру

"Безопасный город": инвестиционную компанию в Москве обвинили в аферах на миллионы рублей

"Безопасный город": в Москве мошенники лишили двух квартир пенсионерку

Здание начала XX века на проспекте Маршала Жукова восстановлено в Москве

Машина протаранила ограждение и опрокинулась на МСД

Новости часа: пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидирован

Следователи начали проверку после пожара на северо-востоке Москвы

Две женщины погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

"Безопасный город": в Москве сократилось количество квартирных краж

Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий после разбойного нападения в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

За последние 13 лет удалось сократить младенческую смертность в Москве более чем в два раза, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

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