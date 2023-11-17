Новости часа: полиция разыскивает подозреваемых в разбойном нападении в центре Москвы

Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий после разбойного нападения в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

За последние 13 лет удалось сократить младенческую смертность в Москве более чем в два раза, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, следует из проекта расписания, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.