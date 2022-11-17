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17 ноября, 23:30

Происшествия

В Мехико разбился вертолет, на котором летел министр общественной безопасности

В Мехико разбился вертолет, на котором летел министр общественной безопасности

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В Мехико разбился вертолет, на котором летел министр общественной безопасности.

На борту было пять человек – все, включая министра, погибли. Об этом сообщила губернатор штата.

По ее словам, пилот героически отвел падающий вертолет от жилых домов – он рухнул на пустыре рядом с больницей. Собранные об аварии сведения указывают на несчастный случай. Расследованием занимается региональная прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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