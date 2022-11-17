17 ноября, 23:30Происшествия
В Мехико разбился вертолет, на котором летел министр общественной безопасности
В Мехико разбился вертолет, на котором летел министр общественной безопасности.
На борту было пять человек – все, включая министра, погибли. Об этом сообщила губернатор штата.
По ее словам, пилот героически отвел падающий вертолет от жилых домов – он рухнул на пустыре рядом с больницей. Собранные об аварии сведения указывают на несчастный случай. Расследованием занимается региональная прокуратура.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.