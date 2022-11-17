Новости мира: иранские полицейские задержали подозреваемых в организации теракта

В Иране задержали подозреваемых в организации теракта. Нападавшие открыли огонь по прохожим на рынке города Изе. Пять человек погибли, среди них есть и полицейские. Как минимум 10 человек получили ранения. Как сообщили СМИ, одновременно с этой атакой неизвестные подожгли семинарию. Людей успели эвакуировать, при пожаре никто не пострадал.

В центре Стамбула вновь прогремел взрыв. Огонь охватил первый этаж трехэтажного дома. Среди местных жителей началась паника. По данным СМИ, коммунальщики проводили работы на газопроводе.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.