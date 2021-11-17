Два автомобиля столкнулись на Ткацкой улице в Москве

В Москве на Ткацкой улице в районе дома 34/5 на пересечении с Борисовской улицей столкнулись две машины. Одна из них – это такси.

На месте работают оперативные службы. В районе ДТП сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.