Три человека пострадали в аварии на севере Москвы. Маршрутка частного перевозчика опрокинулась при съезде с Северо-Восточной хорды на МКАД.

По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. Движение в районе аварии на данный момент перекрыто.