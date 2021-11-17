Новости России: количество отравившихся метанолом в Казани возросло до 13

В Татарстане врачи борются за жизнь студентов, которые отравились алкоголем. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию. В клинику привезли 5 девушек и 8 молодых людей. Они жаловались на сильную тошноту и головные боли, а некоторые не могли говорить. По предварительным данным, в крови у пострадавших обнаружен метанол.



Родители учеников из Вологды пожаловались, что их дети по утрам мерзнут у порога школы в очередях при проверке температуры. В Сети появились фотографии, где школьники стоят на улице в холодную погоду. Мэр Вологды пояснил, что мера вынужденная, чтобы сдержать распространение инфекции. Чтобы ученики не мерзли на улице, школа изменила время начала занятий для разных классов.

В Старом Осколе преподаватели одной из частных английских школ доносят материал учащимся с помощью русских слов. Женщина, которая сняла видео, попыталась разобраться в ситуации, но педагог, по ее словам, на замечание не отреагировала.

В Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации. В городе Тихвине с территории местной районной больницы пропал грузовой автомобиль. На его борту была наклеена агитация с призывами сделать прививку. Несмотря на то что машина была оборудована системой слежения, обнаружить ее пока не удалось. Также выяснилось, что грузовик стоимостью четыре миллиона рублей не был застрахован от угона.

В Махачкале двухлетний мальчик сбежал из детского сада на игрушечной машине. Малыш выехал за ворота и катался по городским улицам, пока не замерз и не начал плакать. На ребенка обратили внимание прохожие. Они отвели малыша согреться в ближайшую аптеку и обратились в социальные сети. Именно оттуда родители мальчика узнали о происшествии. Малыша забрали домой, а происшествием занялась прокуратура Дагестана.