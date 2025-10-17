Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 октября

Поиски 14-летнего зацепера, пропавшего в Подмосковье закончились из-за наступления темноты. Перед тем, как стемнело, волонтеры нашли телефон подростка недалеко от станции "Некрасовская" Савеловского направления. Там же обнаружили кроссовки мальчика.

Погода в Москве будет крайне неустойчиво. В выходные ожидается небольшое потепление до 10 градусов, которое сменится похолоданием и дождями. Утром в субботу, 18 октября, ожидается до 8 градусов тепла, с осадками и повышенным атмосферным давлением.

В столице начинается шиномонтажный сезон, поскольку среднесуточная температура опустилась приблизительно до 5 градусов. В таких условиях летняя резина "дубеет" и теряет свои тормозные свойства.

