17 октября, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 октября

"Московский патруль": полиция провела рейд против псевдобаров

"Московский патруль": полиция обнаружила нарколабораторию из-за потопа в квартире

Поиски 14-летнего зацепера, пропавшего в Подмосковье, завершились из-за темноты

Взрыв произошел на химическом предприятии в Башкирии

Выброшенную из окна в Уфе девочку спецбортом доставили в Москву

Владелица подмосковного груминг-салона ответила на обвинения в жестокости к собаке

Мама пропавшего в Подмосковье зацепера заявила, что в их семье не было конфликтов

Кроссовки и телефон пропавшего 14-летнего зацепера нашли в Подмосковье

МЧС сообщило об отсутствии пострадавших при пожаре на складе в Пушкине

Поиски 14-летнего зацепера, пропавшего в Подмосковье закончились из-за наступления темноты. Перед тем, как стемнело, волонтеры нашли телефон подростка недалеко от станции "Некрасовская" Савеловского направления. Там же обнаружили кроссовки мальчика.

Погода в Москве будет крайне неустойчиво. В выходные ожидается небольшое потепление до 10 градусов, которое сменится похолоданием и дождями. Утром в субботу, 18 октября, ожидается до 8 градусов тепла, с осадками и повышенным атмосферным давлением.

В столице начинается шиномонтажный сезон, поскольку среднесуточная температура опустилась приблизительно до 5 градусов. В таких условиях летняя резина "дубеет" и теряет свои тормозные свойства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияобществогородвидеоАлексей Лазаренко

