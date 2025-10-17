Форма поиска по сайту

17 октября, 19:15

Происшествия

Взрыв произошел на химическом предприятии в Башкирии

Взрыв произошел на химическом предприятии в Башкирии

Взрыв прогремел на химическом предприятии в городе Стерлитамаке. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, здание цеха получило серьезные повреждения. Местные жители рассказали, что ударной волной выбивало окна в соседних домах.

По данным регионального Минздрава, одного человека уже достали из-под завалов, ему оказывают помощь. Работы на месте продолжаются, дежурят машины скорой помощи. Городская больница переведена на особый режим работы.

Директор завода заявил, что произошла авария. В причинах разбираются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

