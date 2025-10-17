Выброшенную из окна в Уфе девочку спецбортом доставили в Москву

Трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе, спецбортом доставили в Москву. Малышка сильно пострадала при падении. Ее обнаружили случайные прохожие и вызвали скорую помощь и полицию. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Врачи в Уфе провели экстренную операцию и консилиум с участием врачей Российской детской клинической больницы, а также девять телеконференций с федеральными медцентрами. В результате было принято решение перевезти ребенка в столицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.