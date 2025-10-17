Форма поиска по сайту

17 октября

Происшествия

Новости регионов: младенца нашли у мусорных контейнеров в Санкт-Петербурге

Младенца нашли у мусорных контейнеров в Санкт-Петербурге. Коляску обнаружил дворник, когда услышал плач. По его словам, лежавшая в ней девочка успела сильно замерзнуть.

Малышку осмотрели медики, ее мать уже ищут. Судя по камерам, она оставила дочь намеренно. Женщина немного покатала коляску по мусорной площадке, а затем ушла, оглядываясь.

Пожар вспыхнул на складе с канцтоварами в Южно-Сахалинске. Пламя охватило тысячу квадратов. Предварительно, никто не пострадал. Как сообщили в МЧС, огонь уже удалось локализовать. Причины возгорания уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

