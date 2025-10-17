Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на заводе в Тульской области

Новости регионов: пожар произошел на заводе в Тульской области

Новости мира: один человек погиб во время массовых протестов в Перу

Два автомобиля каршеринга столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве

Военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области

Авария с участием двух автомобилей произошла на Симферопольском шоссе

"Московский патруль": пьяный инструктор по вождению сбил мотоциклистов на светофоре

"Московский патруль": афериста задержали за обман с фальшивыми деньгами и криптовалютой

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 16 октября

В Москве вынесли приговор владельцу и повару ларьков с шаурмой, где отравились люди

Собаку травмировали на груминге в Котельниках

Пожар произошел на заводе в Тульской области. По данным МЧС, возгорание началось в неиспользуемом цеху. Пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

Пожар произошел в школе в Ленском районе Якутии. Здание полностью сгорело, сообщили местные власти. Пожар произошел в ночь на 17 октября. От огня смогли спасти ближайшие дома. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика