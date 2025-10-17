Новости регионов: пожар произошел на заводе в Тульской области

Пожар произошел на заводе в Тульской области. По данным МЧС, возгорание началось в неиспользуемом цеху. Пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

Пожар произошел в школе в Ленском районе Якутии. Здание полностью сгорело, сообщили местные власти. Пожар произошел в ночь на 17 октября. От огня смогли спасти ближайшие дома. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.