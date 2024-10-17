Свидетелями экстремального развлечения стали автомобилисты на Северо-Восточной хорде. Там, где скоростная трасса проходит через парк Лосиный остров, в правом ряду ехали четверо электросамокатчиков.

Очевидцы сняли на видео, как фигуры в мотошлемах гнали со скоростью около 90 километров в час. Между тем по правилам максимальная скорость электросамокатов не должна превышать 25 километров в час, и на дорогах, где средняя скорость потока намного выше, такой технике передвигаться запрещено.

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