Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 октября

Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Виталия Слободяника, обвиняемого в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера. Как сообщили в суде, его причастность подтверждают записи камер видеонаблюдения. Сам Слободяник отказался давать следствию показания. При этом, как заявил его адвокат, у мужчины были все разрешения на найденное у него дома оружие.

Атмосферное давление в Москве будет существенно превышать норму еще четыре дня! В город пришел антициклон, который принес солнце, прекратил дожди, но на город буквально давит. Показания, которые обещают нам завтра, сравнивы с погружением на глубину 200 метров. При этом в остальном погода будет вполне комфортной.

Сотни километров дорог, десятки эстакад и мостов построят в Москве в ближайшие три года. В столице утвердили Адресную инвестиционную программу. Планируется, в том числе, возвести новые переправы через Москву-реку и обновить набережные.

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