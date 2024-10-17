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Новости

17 октября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 октября

Новости регионов: в Амурской области взорвался грузовик с фейерверками

Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Дагестане

Виталия Слободяника арестовали на 2 месяца по обвинению в покушении на убийство

Столичный суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля бизнесмена

Защита заявила, что обвиняемый в подрыве авто в Москве имел все разрешения на оружие

Новости мира: на провинцию Ла-Пампа в Аргентине обрушился торнадо после серии штормов

Суд выберет меру пресечения для подозреваемого в подрыве авто в Москве

Новости регионов: в Сочи объявили два экстренных предупреждения из-за смерчей

Новости регионов: выживший в Охотском море мужчина переведен в гастроэнтерологию

Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Виталия Слободяника, обвиняемого в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера. Как сообщили в суде, его причастность подтверждают записи камер видеонаблюдения. Сам Слободяник отказался давать следствию показания. При этом, как заявил его адвокат, у мужчины были все разрешения на найденное у него дома оружие.

Атмосферное давление в Москве будет существенно превышать норму еще четыре дня! В город пришел антициклон, который принес солнце, прекратил дожди, но на город буквально давит. Показания, которые обещают нам завтра, сравнивы с погружением на глубину 200 метров. При этом в остальном погода будет вполне комфортной.

Сотни километров дорог, десятки эстакад и мостов построят в Москве в ближайшие три года. В столице утвердили Адресную инвестиционную программу. Планируется, в том числе, возвести новые переправы через Москву-реку и обновить набережные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествияпогодавидеоРоман Карлов
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