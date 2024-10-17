Новости регионов: в Амурской области взорвался грузовик с фейерверками

В Амурской области на заправке легковушка врезалась в грузовик с салютами. Тот завалился на бок, задел электрический провод и загорелся. Фейерверки сдетонировали. По предварительным данным, погибли три человека, находившиеся в легковушке. Пока неясно, кто именно был внутри, и есть ли среди погибших дети. Водителя грузовика госпитализировали.

Михаила Пичугина, который два месяца дрейфовал в Охотском море, перевели из реанимации в гастроэнтерологию. Об этом сообщил министр здравоохранения Магаданской области. Пациент получает питание уже не только с помощью капельниц, но и в обычном виде.

Теленок попал под колеса "Газели" в Адыгее. Спасатели приехали на место. С помощью манипулятора они приподняли машину и вызволили детеныша. На кадрах, опубликованных МЧС, видно, как теленок немного хромает. Но в целом, малыш отделался просто испугом.

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