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17 октября, 17:30

Происшествия

Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Дагестане

Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Дагестане

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В Дагестане "ГАЗель" столкнулась с легковушкой, из-за чего ту сильно смяло. Микроавтобус перевернулся и превратился в груду металла. В результате аварии погибли два человека, еще 19 пострадали, включая двоих детей. Детали ДТП выясняют.

Тем временем в Сочи объявили сразу два экстренных предупреждения из-за смерчей. Воздушные воронки образовались в районе "Сириуса", Адлера и Хосты. Некоторые жители смогли снять их на видео прямо из своих домов. На сушу вихри не вышли, инфраструктура не пострадала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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