Новости мира: на провинцию Ла-Пампа в Аргентине обрушился торнадо после серии штормов

На провинцию Ла-Пампа в Аргентине обрушился торнадо после серии штормов с градом. Местные жители снимают на видео ураганные вихри, которые образуются прямо у обочин дорог, по которым движется транспорт.

В результате взрыва бензовоза на севере Нигерии погибли более 140 человек и еще 50 получили ожоги. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию и возгоранию транспортного средства.

Итальянский дом моды Prada и частная космическая компания AxiОm Space презентовали дизайн скафандра для будущей пилотируемой миссии NASA на Луну. Такие костюмы могут в течение минимум двух часов выдерживать экстремальные температуры. А также в них можно находиться в открытом космосе не менее восьми часов. Скафандры уже прошли испытания. Ожидается, что их используют для миссии в 2026 году.

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