Новости регионов: в Сочи объявили два экстренных предупреждения из-за смерчей

В Сочи объявили сразу два экстренных предупреждения из-за смерчей. Воздушные воронки образовались в районе "Сириуса", Адлера и Хосты. Некоторые жители смогли снять их на видео прямо из своих домов. Очевидцы запечатлели, как смерчи образуются в черных тучах над морем и тянутся до самой воды, но до берегов не доходят.

Михаила Пичугина, который два месяца дрейфовал в Охотском море, перевели из реанимации в гастроэнтерологию. Об этом сообщил министр здравоохранения Магаданской области Александр Витько. Пациент получает питание уже не только с помощью капельниц, но и в обычном виде. Пичугин с братом и 15-летним племянником отправился в короткое путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин. Должны были уложиться в несколько часов, но судно нашли только через 67 дней. В живых остался только Михаил. Его брат и племянник погибли.

Большинство россиян высказались против налога на бездетность – инициативу не поддерживают 87% опрошенных сервисом по поиску работы. Наиболее негативно к этой идее относятся россияне младше 34 лет. Больше всего противников среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей. Также против высказались практически все бездетные россияне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.