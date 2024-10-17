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Новости

17 октября, 14:15

Происшествия

Новости регионов: выживший в Охотском море мужчина переведен в гастроэнтерологию

Новости регионов: выживший в Охотском море мужчина переведен в гастроэнтерологию

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Михаила Пичугина, который два месяца дрейфовал в Охотском море, перевели из реанимации в гастроэнтерологию. Об этом сообщил министр здравоохранения Магаданской области. Пациент получает питание уже не только с помощью капельниц, но и в обычном виде. Михаил Пичугин с братом и 15-летним племянником отправился в короткое путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин. Должны были уложиться в несколько часов, но судно нашли только через 67 дней. В живых остался только Михаил. Его брат и племянник погибли.

Большинство россиян высказались против налога на бездетность – инициативу не поддерживают 87% опрошенных сервисом по поиску работы. Наиболее негативно к этой идее относятся россияне младше 34 лет. Больше всего противников среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей. Также против высказались практически все бездетные россияне.

Любители водных прогулок стали кататься на "плавучих островах". Такие образования формируются на основе торфа, который отрывается от берега и дрейфует по поверхности водоема. Встретить островки можно в Ленинградской области, Карелии и других регионах, где много озер и болот. Туристы, которые уже пробовали такой "транспорт", оценили идею, но предупредили о высоком риске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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