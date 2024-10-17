Против исполнительного директора института им Минца возбудили дело о хищении 130 млн руб

Против исполнительного директора радиотехнического института имени Минца Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна возбуждено уголовное дело о хищении 130 миллионов рублей в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СК РФ.

Тем временем фигуранту дела о подрыве машины предпринимателя на юго-западе Москвы предъявили обвинение.

15 октября автомобиль гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева взорвался на Профсоюзной улице. Три человека пострадали. СК РФ инициировал уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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