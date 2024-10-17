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17 октября, 11:15

Происшествия

Родственники подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве не верят в его причастность

Родственники подозреваемого в покушении на бизнесмена в Москве не верят в его причастность

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В Москве задержан подозреваемый в покушении на известного ресторатора Виктора Мишачева. Им оказался его бизнес-партнер Виталий Слободяник. В ходе обыска в квартире второго был обнаружен целый арсенал оружия: автоматы, ножи, бронежилет и патроны.

Родственники задержанного не верят в его вину, утверждая, что он не мог совершить покушение. По их словам, Слободяник ранее служил в белорусском спецназе, и наличие оружия дома объясняют его профессиональной деятельностью.

Следствие рассматривает версию, что преступление могло быть связано с предпринимательской деятельностью потерпевшего. В то же время, близкие Слободяника настаивают на его невиновности.

Возбуждено уголовное дело, следователям предстоит проверить все версии произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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