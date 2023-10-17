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17 октября, 19:15

Происшествия

Прокуратура взяла под контроль расследование наезда на человека в Щелкове

Прокуратура взяла под контроль расследование наезда на человека в Щелкове

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Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП в Щелкове. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании, пытаясь скрыться от недовольных жильцов, сбила и дважды переехала на автомобиле девушку, которая хотела ее задержать. Пострадавшую отвезли в больницу.

По данным СМИ, у нее сломаны обе ноги. Еще известно , что местные жители организовали митинг. Они требовали от управляющей компании решить проблемы с горячей водой и затопленными подвалами в домах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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