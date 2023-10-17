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17 октября, 17:45

В мире

Прокуратура не исключает связи теракта в Брюсселе с конфликтом в Израиле – СМИ

Прокуратура не исключает связи теракта в Брюсселе с конфликтом в Израиле – СМИ

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Прокуратура Бельгии не исключает связь теракта в Брюсселе с конфликтом Израиля и Палестины, сообщает телеканал RTBF. Перед тем как совершить преступление мужчина записал видеообращение в поддержку палестинцев.

Личность злоумышленника уже установлена, им оказался нелегальный мигрант из Туниса. Во время задержания он открыл огонь, был тяжело ранен и скончался в реанимации.

Полиция сообщила, что в данный момент ищет двух его сообщников. В Бельгии был введен максимальный уровень террористической угрозы и прерван футбольный матч между национальной сборной и шведской командой. Людей со стадиона выводили под прикрытием полиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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