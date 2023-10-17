17 октября, 17:45В мире
Прокуратура не исключает связи теракта в Брюсселе с конфликтом в Израиле – СМИ
Прокуратура Бельгии не исключает связь теракта в Брюсселе с конфликтом Израиля и Палестины, сообщает телеканал RTBF. Перед тем как совершить преступление мужчина записал видеообращение в поддержку палестинцев.
Личность злоумышленника уже установлена, им оказался нелегальный мигрант из Туниса. Во время задержания он открыл огонь, был тяжело ранен и скончался в реанимации.
Полиция сообщила, что в данный момент ищет двух его сообщников. В Бельгии был введен максимальный уровень террористической угрозы и прерван футбольный матч между национальной сборной и шведской командой. Людей со стадиона выводили под прикрытием полиции.
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