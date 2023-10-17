Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с женщиной, подозреваемой в торговле детьми

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская рассказала, что держит на контроле ситуацию с детьми, мать которых подозревают в торговле людьми. Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины. Сообщалось, что всего у матери на иждивении находились 15 детей, а основанием для проверки стали результаты обследования одного из них.

Дело в том, что в крови мальчика обнаружили препарат, который ему принимать запрещено. Следователи считают, что ребенку причинили вред умышленно. Также сообщалось, что женщина пыталась запутать, какие из ребят приходятся ей родными, а какие нет.

Ее уже доставили в Следственное управление, а сами дети находятся в безопасности – их к себе забрала бабушка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.