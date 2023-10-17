СК РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей. Многодетную мать подозревают в торговле людьми.

По документам пятеро из пятнадцати детей являются родными. Но следствие установило, что как минимум два свидетельства являются поддельными.

Женщину решили проверить после того, как ее 8-летний сын попал в больницу. В крови ребенка нашли запрещенные к применению при его заболевании лекарства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.