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17 октября, 14:30

Происшествия

СК РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей

СК РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против женщины, воспитывающей 15 детей. Многодетную мать подозревают в торговле людьми.

По документам пятеро из пятнадцати детей являются родными. Но следствие установило, что как минимум два свидетельства являются поддельными.

Женщину решили проверить после того, как ее 8-летний сын попал в больницу. В крови ребенка нашли запрещенные к применению при его заболевании лекарства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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