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17 октября, 12:15

В мире

Устроивший стрельбу в Брюсселе был убит при задержании

Устроивший стрельбу в Брюсселе был убит при задержании

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Власти Брюсселя подтвердили, что личность подозреваемого в теракте установлена. Как передают местные СМИ, мужчина скончался в реанимации, так как был тяжело ранен при задержании. Бельгийская полиция сообщила, что на данный момент разыскивает двух сообщников.

Мужчина застрелил двух шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. В результате ЧП несколько человек получили ранения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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