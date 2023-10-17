Власти Брюсселя подтвердили личность подозреваемого в совершении теракта – СМИ

Власти Брюсселя подтвердили, что личность подозреваемого в теракте установлена. Как передают местные СМИ, мужчина скончался в реанимации, так как был тяжело ранен при задержании. Бельгийская полиция сообщила, что на данный момент разыскивает двух сообщников.

Мужчина застрелил двух шведских футбольных болельщиков в центре Брюсселя 16 октября. В результате ЧП несколько человек получили ранения.

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