Новости регионов: в Приморье суд аннулировал сделку чиновников о приобретении внедорожника

В Приморье суд признал сделку о приобретении местной администрацией автомобиля Ford Explorer 2013 года выпуска не действительной. Суд согласился, что в техзадании включили характеристики, не связанные с муниципальными нуждами, такие как цвет кузова и оформление салона. Теперь администрации поселения придется вернуть машину стоимостью больше двух миллионов рублей.

В лабораторном корпусе Новосибирского университета стала протекать крыша. Сначала затопило чердак, а теперь вода пробралась на верхние этажи. По словам учащихся, проблема не новая.

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