Новости мира: в Бельгии введен максимальный уровень террористической угрозы

В Бельгии введен максимальный уровень террористической угрозы. В центре Брюсселя в пяти километрах от стадиона, где должен был пройти матч отбора на Евро между национальной сборной страны и шведской командой, неизвестный напал на людей. Очевидцы сняли, как мужчина в оранжевой куртке расстреливает случайных прохожих из автомата, а потом уезжает на скутере.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Против выступили четыре государства – Великобритания, США, Франция и Япония.

Президент США Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом заявил госсекретарь США Блинкен после встречи с премьером Израиля Нетаньяху. Их беседа продолжалась более семи часов. Как отметил Блинкен, им удалось договориться о допуске Израилем гуманитарной помощи в сектор Газа. В то же время CNN со ссылкой на свои источники, сообщает, что США направляет к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования.

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