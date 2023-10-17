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17 октября, 07:15

В мире

Новости мира: в Бельгии введен максимальный уровень террористической угрозы

Новости мира: в Бельгии введен максимальный уровень террористической угрозы

Двое мужчин пострадали в результате ДТП на Карамышевской набережной

Огонь охватил одноэтажное кирпичное здание автосервиса на Амурской улице

Новости часа: ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Карамышевской набережной

Два человека погибли при стрельбе в Брюсселе

"Московский патруль": телефон похитили у девушки в ресторане на Рочдельской улице

"Московский патруль": у известного танцора Дмитрия Щебета обнаружили наркотики

"Московский патруль": суд продлил арест организаторам экскурсии по коллекторам

"Московский патруль": воров-домушников задержали в Подмосковье

"Московский патруль": мужчина ударил пассажира ножом на станции столичного метро

В Бельгии введен максимальный уровень террористической угрозы. В центре Брюсселя в пяти километрах от стадиона, где должен был пройти матч отбора на Евро между национальной сборной страны и шведской командой, неизвестный напал на людей. Очевидцы сняли, как мужчина в оранжевой куртке расстреливает случайных прохожих из автомата, а потом уезжает на скутере.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Против выступили четыре государства – Великобритания, США, Франция и Япония.

Президент США Джо Байден посетит Израиль 18 октября. Об этом заявил госсекретарь США Блинкен после встречи с премьером Израиля Нетаньяху. Их беседа продолжалась более семи часов. Как отметил Блинкен, им удалось договориться о допуске Израилем гуманитарной помощи в сектор Газа. В то же время CNN со ссылкой на свои источники, сообщает, что США направляет к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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