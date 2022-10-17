Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17 октября, 23:15

Происшествия

Семьям погибших в результате ЧП в Ейске выплат 1 млн рублей

Семьям погибших в результате ЧП в Ейске выплат 1 млн рублей

"Рейд 112": ДТП с участием такси и грузовика произошло на востоке Москвы

Суд вынес приговор участнику нападения на вдову Градского

Военный летчик рассказал, что могло стать причиной ЧП в Ейске

В министерстве ГО и ЧС заявили, что среди погибших при ЧП в Ейске детей нет

До 4 человек увеличилось число жертв после ЧП в Ейске

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

"Московский патруль": Мосгорсуд рассмотрит дело об убийстве школьницы из Тюмени

"Московский патруль": Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка

"Московский патруль": 50 человек эвакуировали из загоревшегося дома в подмосковном Фрязине

Семьям погибших в результате ЧП с самолетом в Ейске выплат 1 миллион рублей.

По данным МЧС Кубани, угрозы обрушения дома на данный момент нет. Из пострадавшего дома были эвакуированы 250 человек, среди них – 40 детей. Соседние дома и соцобъекты не пострадали.

Также по данным спасателей, среди 4 погибших детей нет. Шестерых жителей дома до сих пор не могут найти. Еще 25 человек пострадали. Четверых из них в тяжелом состоянии перевезут на вертолете в Краснодар.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоСветлана КлючниковаМаксим Сироткин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика