Семьям погибших в результате ЧП в Ейске выплат 1 млн рублей

Семьям погибших в результате ЧП с самолетом в Ейске выплат 1 миллион рублей.

По данным МЧС Кубани, угрозы обрушения дома на данный момент нет. Из пострадавшего дома были эвакуированы 250 человек, среди них – 40 детей. Соседние дома и соцобъекты не пострадали.

Также по данным спасателей, среди 4 погибших детей нет. Шестерых жителей дома до сих пор не могут найти. Еще 25 человек пострадали. Четверых из них в тяжелом состоянии перевезут на вертолете в Краснодар.

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