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Новости

17 октября, 21:00

Происшествия

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Военный обозреватель объяснил, что могло привести к крушению самолета в Ейске

Три человека погибли и 19 пострадали в результате ЧП в Ейске

Пожарные смогли остановить распространение огня после ЧП в Ейске

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске

Новости часа: цена газа в Европе опустилась ниже 1,3 тыс долларов тысячу "кубов"

На место крушения самолета в Ейске выехал губернатор Кубани – СМИ

Очевидцы сообщили о падении самолета на жилой дом в Ейске

Авария с участием грузовика и автомобиля каршеринга произошла на Ярославском шоссе

Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при ЧП в Ейске, где на жилой дом упал самолет. Жильцов дома уже отправили в пункты временного размещения. Как уточнили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело.

В Москве завершена частичная мобилизация. Об этом объявил Сергей Собянин. Все дополнительные пункты мобилизации в городе закрылись. При этом комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявления добровольцев, которые хотели бы отправиться в зону спецоперации.

Российские ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня, а также две американские противорадиолокационные ракеты, сообщили в Минобороны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе
происшествиярегионыобществополитикавидеоМаксим Селиков
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