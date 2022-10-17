Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при ЧП в Ейске, где на жилой дом упал самолет. Жильцов дома уже отправили в пункты временного размещения. Как уточнили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело.

В Москве завершена частичная мобилизация. Об этом объявил Сергей Собянин. Все дополнительные пункты мобилизации в городе закрылись. При этом комиссариат Москвы продолжит рассматривать заявления добровольцев, которые хотели бы отправиться в зону спецоперации.

Российские ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников, перехватили 21 снаряд реактивных систем залпового огня, а также две американские противорадиолокационные ракеты, сообщили в Минобороны.

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