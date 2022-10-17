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Военный обозреватель объяснил, что могло привести к крушению самолета в Ейске

Военный обозреватель объяснил, что могло привести к крушению самолета в Ейске

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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что могло стать причиной крушения военного самолета в Ейске. Он также пояснил, могли ли летчики увести истребитель от жилых домов.

О падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, все здание охвачено огнем. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.

Позже сообщалось, что самолет потерпел крушение при наборе высоты при выполнении учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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